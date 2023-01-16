بلدي سرت يبحث استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبوهادي

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الأحد 15 يناير 2023 ، في اجتماع مع مديري أملاك سرت و التطوير العمراني، ومندوبين عن السجل العقاري و جهاز الإسكان والمرافق، الآلية القانونية والصحيحة لحل عرقلة استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبوهادي، وضرورة الاستعجال في تنفيذها، ووجه عميد البلدية إلى ضرورة أن يكون الرد كتابياً من الجهات المالكة والممثلة للدولة الليبية.

وأكد المجلس البلدي سرت أنه سيشرع في إعادة التهيئة والصيانة لحديقة رقم (3) والتي ستكون متنفس للعائلات مشمولة بمساحات مخصصة لألعاب الأطفال .