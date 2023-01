البريقة للتسويق النفط تناقش آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الذي تدعمه المؤسسة الوطنية للنفط

ناقش رئيس لجنة الإدارة شركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبوبريدعة” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التقييم والبث في المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع النفط، آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي و الذي يحضى بدعم المؤسسة الوطنية للنفط نظراً لأهميته و ضرورة الاسراع في تنفيذه ، للوصول به إلي التشغيل و دخوله حيز العمل.

وأوضحت البريقة بأن تم البدء فعلياً في الخطوات الأولى لتنفيذ موقع المشروع جنزور بعد زيارته من قبل الإدارة العامة للهندسة والمشروعات ، و إدارة الهندسة و عدد من مهندسي و فنيين رفع المساحة ، لرفع المساحة المقام عليها المشروع و التي تقدر بحوالي 10 هكتارات.

وأكدت البريقة بأنها وضعت التصور النهائي للمستودع الجديد برسم نقاط الدخول و الخروج على الواقع و تحديد احتياجات المستودع من المرافق و الوحدات الإدارية و التشغيلية التابعة له ، و مناطق التسليم و الاستلام ، و ما ستكون عليه منصة الاستلامات البحرية ، ومنصات التعبئة و المناولة.

