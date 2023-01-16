خاص.. شركة المياه والصرف الصحي تؤكد لصدى استمرار حلحلة المختنقات بعدد من المناطق

أكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في تصريح لصدى على حلحلة المختنقات في كل من منطقة جزيرة طبرق، وشارع النصر ، شارع طرينو، وبالنسبة لمكتب أجدابيا جاري العمل من قبل فرقة الطواري .

وبحسب “الشركة” فإن أعمال شفط وحل مختنقات مياه الأمطار لازالت مستمرة لليوم التاني على التوالي لشفط وحل مختنقات مياه أمطار إدارة التشغيل والصيانة الوسطى وإدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي وإدارة التشغيل والصيانة الجبل الأخضر .

مُضيفة بأنه لازالت الأعمال مستمرة اليوم الإثنين من قبل فرق الطورئ ، بأعمال شفط وحل المختنقات بعد هطول الغيت النافع عن طريق سيارات الشفط والتسليك والمضخات المجرورة على مدينة أجدابيا ومدينة بنغازي ومدينة البيضاء .

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