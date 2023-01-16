اقتصاد

شركة البريقة تناقش آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

 عقد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة، أمس الأحد 15 يناير 2023 ،بطريق المطار طرابلس ، اجتماعا مع رئيس لجنة التقييم والبث في المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع النفط ، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي.

يشار إلى أن شركة البريقة قد حددت الموقع الذي تبلغ مساحته 10 هكتار،واستحداث نقطة عائمة بحرية لمشروع مستودع جنزور النفطي ، والذي سيمكن العاصمة طرابلس من استلام جميع المشتقات النفطية من نقطة تسليم بحرية.

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موقع بكم

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