شركة البريقة تناقش آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي

عقد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة، أمس الأحد 15 يناير 2023 ،بطريق المطار طرابلس ، اجتماعا مع رئيس لجنة التقييم والبث في المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع النفط ، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي.

يشار إلى أن شركة البريقة قد حددت الموقع الذي تبلغ مساحته 10 هكتار،واستحداث نقطة عائمة بحرية لمشروع مستودع جنزور النفطي ، والذي سيمكن العاصمة طرابلس من استلام جميع المشتقات النفطية من نقطة تسليم بحرية.