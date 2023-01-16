رشاوي حكومية بين ليبيا وإيطاليا.. تحقيق إستقصائي إيطالي يعلن التفاصيل

قال “روبرتو سافيانو “الخبير في الشأن الليبي الإيطالي في مقابلة مع صحيفة “ستامبا”:الإيطالية أن ليبيا دولة “فاشلة” حيث تدعم إيطاليا التمويل الرسمي لخفر السواحل الليبي إنها في الواقع صفقات مع إيطاليا لحماية مصالح الطاقة في ليبيا حيث أن يتم توفير زوارق الدوريات والزي الرسمي والأموال لتدريب الأفراد لكنها كلها رشاوى حكومية للحصول على النفط الليبي .

وأضاف أن إيطاليا توفر زوارق دورية وملابس عسكرية وأموالًا لتدريب الأفراد ولكن على وجه التحديد هنا يبقى السؤال لماذا يفرح الليبيون بكل هذا إذا كانت الأموال التي ترسلها الحكومة الإيطالية مخصصة للنفط؟

بكل بساطة: إيطاليا ترسل الأموال إلى طرابلس مقابل النفط والجماعات المسلحة في طرابلس ترسل لنا النفط انتهى التبادل.

وأكد سافيانو أن ليبيا دولة منقسمة حيث 20٪ من مدينة طرابلس ومحيطها تحتلها جماعات مسلحة ممولة من قبلنا لنهب النفط في ظل احتلال استعماري كلاسيكي تدعمه أوروبا وتركيا والولايات المتحدة هذه الجماعات المسلحة نفسها مسؤولة أيضًا عن الاتجار بالبشر .

ولهذه الأسباب أيضًا ، فإن تمويل إيطاليا ليس لخفر السواحل الليبي بل فقط لتمويل طرابلس أي للجماعات المسلحة التي تهيمن على تلك الأجزاء من البلاد وفقا للصحيفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية