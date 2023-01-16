انخفاض سعر خام برنت النفطي اليوم الإثنين إلى 84.92 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 16 يناير 2023، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضاً 21 سنتا أو 0.3%وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية.