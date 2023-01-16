انخفاض سعر خام برنت النفطي اليوم الإثنين إلى 84.92 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 16 يناير 2023، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.
وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.65 دولار للبرميل، منخفضاً 21 سنتا أو 0.3%وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك