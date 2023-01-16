مجلس الذهب العالمي يؤكد انخفاض احتياطي الذهب في ليبيا بمقدار 27 طنا منذ عام 2011 والمركزي ينفي  ￼

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي أن 27 طنا من احتياطي الذهب اختفت في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وقال المجلس في تقريره السنوي، إنه بحسب آخر تحديث حول وجود الذهب في البنوك المركزية في العالم، بينها البنك المركزي الليبي، عام 2014، انخفض احتياطي المعدن الأصفر من 143.82 طنا عام 2011 إلى 116.64 طنا في 2014 فقط، إلا أن التقرير لم يشر إلى كيفية اختفاء هذه الأطنان.

بدوره نفى مصرف ليبيا المركزي ما ورد في التقرير، مؤكدا أن رصيده من احتياطي الذهب كما هو دونما نقصان منذ 20 أغسطس عام 2011 حتى تاريخه، مضيفا أن المصرف نفذ تدقيقا دوليا على الاحتياطي عام 2022 فكانت النتائج احتفاظ المصرف بنفس الرصيد، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي بيانات.