شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين في افتتاح فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المنعقد على أرض معرض مصراتة الدولي برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة تحت شعار “ليبيا تونس ـ بوابة إفريقيا”.

وشهد حفل افتتاح المعرض مشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” والمواصلات والنقل “محمد الشهوبي” ووزيرة الإسكان والتجهيز في تونس “سارة الزعفراني” ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وعدد من رجال الأعمال بالبلدين.

وافتُتح المعرض بكلمات لوزيرة التجهيز التونسي ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أكدا خلالها على أهمية هذه المعارض والملتقيات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

من جانبه أشاد “الدبيبة” بالجهود التي بذلتها غرفة التجارة والصناعة مصراتة لتنظيم هذا المعرض الذي يهدف إلى التقارب الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا ضرورة عقد ملتقيات أخرى مع كافة الدول الشقيقة.

The post “الدبيبة” يشارك في افتتاح المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا