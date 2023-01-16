“العابد” يصدر تعليماته بمنح مكافأة مالية لمديري المكاتب وفروع الخدمة المدنية

أصدر وزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” تعليماته بخصوص تسمية مندوبين في لجنة الافراجات المالية ومنحهم إمكانية الدخول إلى منظومة الافراجات المالية التي سيتم العمل بها في تنفيذ الافراجات فتح باب ترشيح الموظفين لحصولهم على صفة مفتش عمل وإجراء المقابلات ويتم اختيارهم عن طريق لجنة معدة بالخصوص

كما أصدر تعليماته بمنح مكافأة مالية لمديري المكاتب وفروع الخدمة المدنية إسوة بمكاتب العمل بالمناطق وتضمين كليهما بالميزانية العامة إنشاء حسابات البريد الإلكتروني Gov.ly لجميع مكاتب العمل وتسليمهم التجهيزات التقنية بالخصوص

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