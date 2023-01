نفى مصرف ليبيا المركزي التقارير التي تتحدث عن هبوط احتياطي الذهب في ليبيا مؤكدا بأن رصيده من الذهب ما يزال كما هو دون نقصان منذ العشرين من أغسطس 2011.

وأوضح المصرف المركزي بأنه نفذ تدقيقا دوليا على احتياطي الذهب العام الماضي 2022، مشيرا إلى أن نتائج التدقيق أكدت احتفاظ “المركزي” بذات الرصيد من احتياطي الذهب دون تغيير منذ العام 2011.

The post مصرف ليبيا المركزي يؤكد بأن احتياطي الذهب الليبي مازال كما هو دون نقصان منذ العام 2011 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا