العناصر الطبية تطالب بإلغاء قرار ضمهم للعمل في المستشفيات وتنفيذ زيادة المرتبات

نظم عدد من العاملين في قطاع الصحة من العناصر الطبية والطبية المساعدة وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين 16 يناير 2023، بميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإلغاء قرار ضمهم للعمل في المستشفيات الحكومية، وكذلك المطالبة بتنفيذ زيادة مرتبات القطاع، والافراج عن مرتبات العاملين المتوقفة منذ عام 2015، وتطبيق نظام التأمين الصحي.

وهدد المحتجين بايقاف العمل بالمراكز الصحية، في كافة مناطق البلاد، إذا لم تقم وزارتي الصحة والمالية وحكومة الوحدة الوطنية بالاستجابة لمطالبهم.