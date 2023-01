“الزني” يتابع مع “اللافي” تنفيذ مبادرة “الدبيبة” للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

تابع وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الاسكان الشبابي بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”،ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، تنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

ونوقش بالاجتماع أخر مستجدات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وتحديد آلية عمل مشتركة بين هذه الجهات لضمان سرعة الإنجاز في التنفيذ، كذلك الاطلاع على العملية الإجرائية للمطابقة لدى الجهات المختصة.

حضر الاجتماع مدير عام الشركة الليبية للتهيئة العمرانية، ومدير عام صندوق تيسير الزواج، ورئيس غرفة المراجعة للمبادرة، ومسؤولي الفرق التقنية بالجهات التنفيذية للمبادرة.

