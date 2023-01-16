الدولار يشهد انخفاضاً متأثراً بفتح منظومة الأغراض الشخصية.. تعرف على حركة الأسعار منذ منتصف ديسمبر

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي انخفاضاً متواصلاً منذ أيام وذلك بعد إعلان المصرف المركزي في الثامن من يناير الجاري فتح منظومة الأغراض الشخصية بسقف 10 آلاف دولار لكل فرد .

وارتفع سعر الدولار بشكل تصاعدي في منتصف ديسمبر الماضي حيث سجل في 14 ديسمبر 5.11 دينار للدولار وتواصل صعوده حتى بلغ 5.17 في ال17 من ذات الشهر وبلغ اعلى قيمة بعد عشرة ايام عندما وصل إلى 5.2550 دينار ثم بدأ هبوطه بشكل متذبذب .

ومع افتتاح تعاملات الثامن من يناير سجل سعر صرف الدولار انخفاضاً واضحاً عند 5.14 دينار واستقر عند هبوط آخر إلى 5.11 في اليومين التاليين وبلغ في افتتاح تداولات هذا الأسبوع 5.0750 دينار .

اما اليوم الاثنين فقد افتتح التداول عند 5.0650دينار للدولار وشهد هذا السعر عدة تغييرات كان أقلها عند 5.0625 واعلى سعر مسجل عند 5.725 واغلق التداول على ارتفاع طفيف مقارنة بسعر الافتتاح عند 5.0700 دينار .