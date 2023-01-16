اقتصاد

بحضور حكومي ودولي.. انطلاق فعاليات المعرض الليبي التونسي في مصراتة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

انطلقت فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة على أرض معرض مصراتة الدولي تحت شعار «ليبيا تونس – بوابة أفريقيا»، حيث تستمر الفعاليات على مدار يومين.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أجنحة المعرض، الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة ليبية وتونسية وعدد من البنوك الليبية والتونسية، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والوصول إلى السوق الأفريقية بين البلدين. وفي تصريحات سابقة للاقتصادية قال  رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، إن المعرض جاء تتويجا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتا إلى أن المعرض ترعاه حكومة الوحدة الوطنية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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