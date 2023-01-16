الشركة القابضة الإتصالات تستعرض الاستراتيجية العامة لأمن المعلومات السيبراني

عقدة الشركة القابضة للإتصالات اجتماعاً بحضور الاجتماع رئيس الهيئة العامّة للإتصالات والمعلوماتية ورئيس هيئة المعلومات “عبد الباسط الباعور” ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات”محمد إبراهيم بن عياد” ومدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات ورؤساء مجالس إدارة شركات المجموعة التابعة والمدراء العامون ومدير إدارة الامن السيبراني بمصرف ليبيا المركزي، ، إلى جانب رئيس الجمعية الليبية للأنترنت.

حيث تناول الاجتماع ملف “مشروع الحماية الرقمية الشامل”، حيث جرى استعراض الاستراتيجية العامة لأمن المعلومات السيبراني، مع استعراض دليل أمن المعلومات والضوابط الأساسية، وخارطة الطريق والمبادرات والمشروعات الاستراتيجية في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون المشترك بين الهيئات والشركة القابضة للإتصالات وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار، وكذلك مساهمة الهيئة في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات التي تجريها الشركة القابضة ضمن رؤية 4SC_2025

وأكّد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “محمد إبراهيم بن عياد” على تطوير مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للشبكة الوطنية لقطاع الإتصالات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في ليبيا باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض نتائج التصدي للهجمات الرقمية السيبرانية على ليبيا وبالتحديد على قطاع الإتصالات والقطاع المصرفي والتي تمكن فريق غرفة الامن السيبراني المكونة من افضل مهندسي الإتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا وبعضوية مشتركة من أفضل مهندسي مصرف ليبيا المركزي وهيئة أمن وسلامة المعلومات من التصدي للهجمات وتمكنوا من مواجهتها والحد من خطورتها عبر جهوزية الفريق وامكانياته .

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