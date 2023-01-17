صعود للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 17 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7675 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1628 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8166 دينار، والدولار الكندي 3.5579 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2538 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2694 دينار، والدرهم الإماراتي 1.298 دينار، والدينار التونسي 1.5498 دينار، والدرهم المغربي 0.4704 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: