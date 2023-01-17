وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف منحة الزوجة والبنات لشهري 11 و12 لعام2022

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن موعد صرف منحة الزوجة والبنات لشهري 11 و 12 لعام 2022 م .

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة بحكومة الوحدة الوطنية، فرج المجاهد، إن قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عامًا عن شهري 11 و 12 للعام 2022، جاهزة، مشيراً إلى أنه سيتم تحويلها يوم الثلاثاء المقبل إلى وكيل ديوان الوزارة لتوقيع الرسائل.

وأضاف المجاهد في تصريحات صحفية، أنه بعد توقيع وكيل الديوان سيتم تحويل القيمة المالية المخصصة إلى المراقب المالي، وإحالتها لإدارة العملات المصرفية ومن ثم إحالتها إلى المصارف، مضيفاً أنه ربما ستأخذ هذه الدورة المالية وقتًا طويلًا، لكن القيمة مرصودة من الحكومة، وهناك جدية في التنفيذ، على حد قوله.