تعرّف على الأرباح السنوية وأصول المصرف الليبي الخارجي

تأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية في العام 1970 برأس مال 10 مليون دينار ووصلت إلى 300 مليون دينار ليبي عام 1988، وفي العام 2004 تم تحويل ميزانية المصرف إلى الدولار الأمريكي كعملة أساس، ثم تكملة رأس المال في 2006 إلى مليار دولار أمريكي ، وإلى 2 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ليتعاظم رأس ماله في 2010 ليصل إلى 3 مليار دولار .

وكان الهدف من تأسيس المصرف هو إحداث تغييرات هيكلية في القطاع المصرفي والمالي حتى يكون لاعباً أساسياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية، والدولية حيث يوفر الخدمات والعمليات لتسهيل التجارة الدولية، وتدفقات الأموال للاستثمار والدفع، والقروض للمؤسسات الحكومية وكذلك للقطاع الخاص.

وأعلن المصرف أنه حقق أرباح قياسية بقيمة 285 مليون دولار خلال العام الماضي 2022، بما يعادل 89% من نمو صافي أرباح السنة المالية 2021، مؤكدا أنه سينتهي خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال إعداد قوائمه المالية وفقاً للمعايير الدولية.

وإذا ما تمت مقارنة رأس المال الحالي للمصرف والمقدر ب23.4 مليار دولار وارتفاع نسبة الفائدة عالمياً يبدو الرقم 285 مليون غير متكافئ مع رأس المال، أي بمقاربة منطقية كيف لمستثمر أن يدخل بمليار دولار ليحقق في نهاية العام 10 آلاف دولار .