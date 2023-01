أكد مصرف ليبيا المركزي أنّ رصيد البلاد من الذّهب لا يزال كما هو دونما نقصان من منذ عام 2011 وحتى تاريخه، مشيرا إلى تقرير مجلس الذّهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا.

وطالب المركزي في التنويه الذي نشره عبر صفحته الرّسمية بموقع فيسبوك وسائل الإعلام بتحرّي الدّقة والمصداقية عند نشر أيّ بيانات تتعلق بالمصرف المركزي.

الجدير بالذكر أنّ مجلس الذهب العالمي تحدّث عن اختفاء 27 طنا من الذهب في ليبيا منذ 2011.

The post معقبا على مجلس الذهب العالمي.. المركزي ينفي اختفاء 27 طن من ذهب ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا