“الغاوي” يبحث أوضاع الشركات التونسية العاملة في ليبيا

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” ، مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي”،ووزير الإقتصاد والتجارة”محمد الحويج”، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير السيد”محمد الشريف أحمد” ، وبحضور وزير التجهيز والإسكان “سارة الزعفراني” وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي” .

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع الشركات التونسية العاملة بليبيا وتسوية أوضاعها، وتفعيل المشاريع القائمة مع شركة سومترا جات ،وحث الشركة على المشاركة مع شركات الأشغال العامة وأن يكون لها فرع أو مكتب داخل ليبيا .

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