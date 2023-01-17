تعرّف على العراقيل الإدارية التي تواجه العاملين بـ”الشركات المتعثرة”

قال عضو لجنة معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022 فرج العبيدي أن نسبة 73% من العاملين بالشركات المتعثرة بلغوا سن التقاعد.

وأضاف العبيدي لتطبيق بكم الإخباري بأن اللجنة قد خاطبت وزارة العمل والتأهيل لاستكمال إجراءات المتقاعدين الإدارية وأحالتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي غير أنها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن، بسبب إشكالية تسديد ضريبة الضمان الاجتماعي عن المعنيين.

وأوضح بأن 15% فقط من القوة البشرية بالشركات المتعثرة يمكن تأهيلها وإعادة تنسيبها، مبيناً بأن العدد الكلي للعاملين في الشركات المتعثرة يتجاوز 17 ألف موظف.