خاص.. “مدير عام أكاديمية سهل للتكوين والتدريب المهني والتقني”: في ليبيا ينقصنا مخرجات تعليمية موثوقة وجيدة

صرح مدير عام أكاديمية سهل للتكوين والتدريب المهني والتقني “أنور بشنق” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات افتتاح الأكاديمية ، حيث قال: هذه الأكاديمية منبثقة من مجموعة السهل القابضة، كما أن فكرة إنشاء الأكاديمية جاءت للتحسين والتدريب والحاجة الكبيرة لتكوين الكفاءات وتحسين مستواها العلمي.

وأضاف بالقول: من هذا المنطلق قامت هذه المجموعة المعروفة في ليبيا والتي تضم أكثر من 36 مصنع و30 شركة بإنشاء الأكاديمية سهل، ويعتبر أول مشروع رائد وأول مجموعة تقوم بإنشاء أكاديمية لها لهدف التدريب والتكوين وتحسين مستوى الطلاب، والأعمار المستهدفة جميع الأعمار ، ونستهدف المتخرجين الجدد والموظفين وكل من يريد تطوير مستواه العلمي والتقني، بهدف الحصول إلى يد عاملة متخصصة في هذا المجال، وتتراوح مدة الدراسة بين أسبوع إلى سنة حسب المستوى والاختصاص.

قال أيضًا: كذلك قمنا بعدة شراكات عالمية، مع “كابي إن جي، باف، اونريس” بالهدف للحصول على شهادتين منها: الأكاديمية، والشركة التي نعمل معها .

أختتم حديثه قائلًا: ليبيا منطقة متعطشة وبحاجة جداً للتدريب، لا ينقصنا عدد معاهد في ليبيا، ما ينقصنا هو مخرجات تعليمية موثوقة وجيدة وبحاجة إلى إعطائها ويجب العمل بشكل كبير على موضوع العقلية التي تنتشر بين الناس وهي إنها في الإجمال شئ ثانوي، وكما نعمل أن التطوير المستمر هو حاجة ملحة ضرورية مستعملة في كل دول العالم للتقدم والتطور.

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