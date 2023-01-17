خاص.. ممثلة شركة KPMG تتحدث لصدى عن شراكتهم مع السهل أكاديمي

تحدثت ممثلة شركة KPMG أكاديمي في تونس “منال زموري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات إفتتاح أكاديمية سهل للتكوين والتدريب المهني والتقني قائلة: الشراكة بين شركتنا والأكاديمية تدور حول مجالات الخبرة خاصة الخبرة المالية والمحاسبة والمعلوماتية والتدقيق، وعدة مجالات أخرى، وهذه الشراكة خُلقت من العام 2014م وسنبني عدة شراكات في المستقبل .

مُضيفة: كما الشراكة بين ليبيا وتونس ليست بجديدة، ولدينا مشاريع سابقة مع دولة ليبيا ولنا حضور كبير في أصعب الأوقات التي مر به البلدين، وما لها أن تكون قوية ومتزايدة.

كذلك أكدت “زموري” بأن هذه الشراكة خُصصت في مجال الخبرة في KPMG بصفة عامة، بغض الطرف عن الأكاديمي، وفي ليبيا نقوم بالعمل على التدقيق والاستشارات والمعلوماتية بصفة عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية