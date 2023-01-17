النفط يرتفع 1.4 % إلى 85.6 دولار .. أعلى مستوى في أسبوعين

ليبيا الاقتصادية

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم بعد أن أعلنت الصين بيانات نمو اقتصادي ضعيفة لكنها تفوق التوقعات وبدعم من آمال بأن تغيير سياسة مكافحة كورونا سيعزز الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولارا أو 1.4 في المائة إلى 85.60 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 80.33 دولار للبرميل.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين ثلاثة في المائة في 2022، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 في المائة تقريبا، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976.