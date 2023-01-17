صحيفة فرنسية: صندوق السيادي الليبي يواصل نشاطه الاستثماري

ذكرت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن صندوق الثروة السيادية الليبي يواصل نشاطه اﻹستثماري من أجل المساهمة في الانتعاش الاقتصادي على الرغم من تجميد غالبية أصوله منذ عام 2011 .

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كان الصندوق الذي يديره عن كثب سيف الإسلام ، حتى عام 2011 مشتبهًا أيضًا في سنواته الأولى بتمويل الأنشطة المتنازع عليها والأعمال الأساسية للنظام .

وتابعت الصحيفة بالقول أن بعد سقوط القذافي تم تجميد الغالبية العظمى بنسبة 80٪ من أصول الصندوق في (الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة) حيث تم اتخاد هذا القرار من قبل مجلس الأمن .

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