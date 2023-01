“اللافي” يبحث مع سفير جمهورية الصين تطورات المشهد السياسي في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي،”عبد الله اللافي” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، “انغ تشيمين” تطورات المشهد السياسي في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوقش بالاجتماع سبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.

من جانبه أكد “انغ تشيمين” بأن بلاد تدعم مشروع المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

