خاص.. “أدم الحويج” يتحدث لصدى عن تفاصيل أكاديمية سهل للتكوين والتدريب المهني والتقني

تحدث مدير إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السهل “أدم الحويج” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: كانت اليوم الافتتاحية والتعريف بأكاديمية السهل وفي نفس الوقت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل، وستكون الأكاديمية تدريبية في مجال التكوين المهني والفني، وسنكون متخصصين في المجال الحرفي كالحرف الكهربائية والكهرومنزلية والتشييد والبناء والخبز والخبيز والسباكة والنجارة وما إلى ذلك أي متطلبات السوق الليبي .

أضاف متحدثًا: وسنعمل على الجانب الإداري من ناحية بيئة العمل بحيث أن الخريج أو الموظف يتعرف على بيئة العمل واحترامها وقوانينها ولوائحها وتطوير التنمية البشرية في هذا المجال، كما أن الدورات التدريبية ستكون متخصصة جدًا ليست مثل باقي الأكاديميات أو الشركات التدريبية التجارية بل سيكون هُناك أخصائيين في المجال حسب الجهة الطالبة سواء حكومية أو خاصة، ومدة الكورس ستكون من أسبوعين إلى سنة .

اختتم الحديث بالقول: لدينا كذلك شراكات مع خمس شركات، وجامعة تركية، وجامعة إنجليزية، وشركة استشارات وموارد بشرية وإدارة مراجع، والميزة بها بأنه عند إتمام الدورة التدريبية سيكون هُناك شهادة معتمدة وهناك رخصة من وزارة العمل، وبعد ذلك تقوم شركة KMG بتوثيق المخرجات الخاصة بالكورسات التي قُدمت عن طريق الأكاديمية حيث أنها تعمل على القاعدة العالمية ويتم ختمها حيث تُمكن الخريج الجديد من فرصة العمل بنسبة 85‎%‎ .

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