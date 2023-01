شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، في اللقاء الختامي للملتقى الثالث لمديري مكاتب العمل والخدمة المدنية بالمناطق، المنعقد يومي 16-17 يناير، وكان في استقباله وزير العمل والتأهيل “علي العابد” والوكلاء بالوزراتين.

ونوقش اللقاء مقترح المشروع الوطني للإصلاح الإداري، الذي يعتبر أحد الأهداف المناطة بوزارة الخدمة المدنية 2023، والذي يوضح عمل منصة وافد المختصة بتنظيم العمالة الوافدة من خلال تسجيل الشركات المختصة وتنظيم العمل إلكترونيا، لتتمكن إدارة التتفتيش العمّالي بتنفيذ مهامها.

وشدد “الدبيبة” على دور هذه المكاتب وأهميتها تحديدا في تنظيم العمالة الوافدة من خلال حصرها وتسجيلها، معتبرا هذه المهمة وطنية وتخص الأمن الوطني الليبي، وضرورة العمل بشكل مهني لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، واعتبارها مهمة أساسية لوزارة الخدمة المدنية.

The post “الدبيبة” يشارك في الملتقى الثالث لمديري مكاتب العمل والخدمة المدنية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا