خبير اقتصادي: نحتاج للمزيد من التحري حول أخبار انخفاض احتياطي ليبيا من الذهب

قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل الثلاثاء، إنه لابد من تحري المصداقية في تقرير مجلس الذهب العالمي، والذي يشير إلى انخفاض احتياطات ليبيا من الذهب بمقدار 27طنا ،”رغم تمتع المجلس بمصداقية كبيرة”.

وأضاف الفضيل في تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أنه لا بد من مراجعة التقرير عن احتياطات ليبيا من الذهب في فترات سابقة ومن خلالها من الممكن أن نتحرى الدقة.

وأشار الفضيل إلى أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت لأكثر من ‏50 مليار دولار من عام 2013، وتم السحب من احتياطات مصرف ليبيا المركزي كانت آخرها سحب أكثر من مليار و300 ألف دولار سنة 2022.

وختم الفضيل بالقول، إنه من المفترض على مصرف ليبيا المركزي أن تكون لديه شفافية فيما يتعلق باحتياطاته، وتكون هناك تقارير سنوية تبين الأصول التي لدينا، وفق تعبيره.

وكان تقرير مجلس الذهب العالمي قد كشف عن انخفاض احتياطات ليبيا إلى ما يقارب 116 بانخفاض قدره 27 طنا عما كان عليه في عام 2011، الأمر الذي نفاه مصرف ليبيا المركزي مؤكدا أن الاحتياطي كما هو منذ أغسطس 2011.