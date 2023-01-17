القابضة للاتصالات تدرس استخدام برنامج الطاقة النظيفة في مشاريعها

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، آلية البدء بالمشروع التجريبي للطاقات المتجددة والتي تتماشى مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات غير التقليدية والمتجددة، لخلق فرص اقتصادية جديدة، ومشاريع مبتكرة تكون صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة.

وتم خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة مناقشة الاعتماد على الطاقة المتولدة من الرياح والطاقة الشمسية، كبديل عن الكهرباء التقليدية، والتي تؤثر على قدرة شبكة الاتصالات في ليبيا عند انقطاعها، و حل مدمج لدعم شبكات الكهرباء ورفع الأحمال عنها .