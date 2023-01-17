وصول مائة ألف طن من الأعلاف المدعومة و الانطلاق في توزيعها

بنغازي 17 يناير 2023 (وال) أعلنت اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية ظهر اليوم الثلاثاء، عبر مؤتمر صحفي، عن وصول الدفعة الأولى المقدرة 100.000 طن أي مايعادل مليون قنطارا ، و التي سيتبعها توريد كميتين خلال الفترة القادمة ليصبح إجمالي التوريد 300.000 ألف طن مدعومة للمربين .

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة قامت بتشكيل لجان مختصة أوكلت لها مهام التأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية من حيث الخواص و الوزن .

كما افاد رئيس اللجنة المركزية بأن عمليات التوزيع سوف تضمن وصول الحصص لمستحقيها من المربين، وفقا للقوائم الاحصائية الواردة من مختلف البلديات كلا حسب حاجته .

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أصدرفي نوفمبر الماضي للعام المنصرم 2022 ؛ قرارا يقضي بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة؛ بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع وتتولى اللجنة وفق المادة الثانية من القرار رقم 84 لسنة 2022، توزيع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوريد الأعلاف والمكلفة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراء وعدالة التوزيع، والإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها.(وال ـ بنغازي) هـ ش

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