وصول معدات وقطع غيار لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، نقل المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، إلى مخازن الشركة في مدينة بنغازي لإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قبل شركة ( GE ) الأمريكية والخامسة من قبل شركة سيمنس الألمانية، بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة تمهيداً للدخول بهما على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة لتعمل بأقصى قدراتهما الإنتاجية بعد الإنتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين .

وبينت الشركة في بيان لها، وصول شحنات محملة بقطع الغيار،ومعدات خاصة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، لميناء طرابلس البحري، وذلك من أجل مجابهة أحمال الذورة الشتوية.