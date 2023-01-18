اجتماع حكومي لبحث تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ليبيا

عقدت اللجنة العليا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي،أمس الثلاثاء 17 يناير 2023 اجتماعها الثاني، بالعاصمة طرابلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، وبحضور وزراء المالية، و الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والثروة البحرية، و الموارد المائية، ورئيس المنظمة الليبية للمطاحن والأعلاف، رئيس فريق خبراء لجنة الأمن الغذائي، و رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس اتحاد الفلاحين لمناقشة تأمين الغذاء في البلاد في ظل الظروف الحالية وتأثير الاقتصاد العالمي، والعمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، إضافة لسبل الاستفادة من الثروات الحيوانية و البحرية.

يشار إلى أن السوق الليبي يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار عدد من السلع الغذائية ولاسيما في اللحوم الحمراء، وذلك قبل شهرين من قدوم شهر رمضان المبارك.