صعود للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 18 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 18 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7765 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1517 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8698 دينار، والدولار الكندي 3.5719 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2543 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2717 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3004 دينار، والدينار التونسي 1.5479 دينار، والدرهم المغربي 0.469 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: