أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 18 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء ) 2023/01/18م وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم: آونصة الذهب ب1911.8 $ اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب230.00 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 21 ب268.33 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 22 ب281.11 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 24 ب306.66 دينار ليبي ▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2146 دينار ليبي سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار ليبي سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي

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