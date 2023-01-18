السوق الرسمية: الدولار يرتفع والإسترليني يقفز

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقابل الدينار الليبي إلى 4.77 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.81 دينار أمس، بينما تراجع اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.16 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: