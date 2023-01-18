رئيس الحكومة يؤكد عدم السماح لليبيا بأن تعيش على المعونات بسبب الركود الاقتصادي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء 17 يناير 2023، أن حكومته لن تسمح بأن تعيش ليبيا على المعونات الاقتصادية، أو العودة لسنوات البؤس والشقاء، بسبب قلة نشاط القطاع الخاص، و الركود الاقتصادي السائد.

وقال الدبيبة في كلمة له خلال الملتقى الثالث لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية بالعاصمة طرابلس، أن من أولويات الحكومة تذليل الصعاب أمام المواطن في تأمين لقمة عيشه، وان زيارة رواتب كل القطاعات كانت عبارة عن حقوق رجعت لأصحابها، مشيراً إلى ضرورة تساوي رواتب الليبيين مع سعر الصرف لضمان حياة كريمة حسب قوله.

وأضاف الدبيبة أنه لابد من منظومة تعتمد على إحصائيات تهدف إلى تنظيم الرواتب والإفراجات، بشكل عادل يكفل لكل موظف حقه، مع العمل على حصر العمالة الوافدة وتنظيمهم وحفظ حقوقهم .