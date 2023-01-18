غيث: تقرير مجلس الذهب العالمي حول احتياطي الذهب الليبي غير صحيح

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، إن تقرير مجلس الذهب العالمي حول احتياطي الذهب الليبي غير صحيح؛ لأنه لم يوضح بدقة أبعاد هذه القضية.

غيث في تصريح لصحيفة “القدس العربي” أوضح أن احتياطي الذهب في سنة 2011 كان 143 طنا، مضيفا أنه وأثناء الثورة قام النظام السابق ببيع 27 طنا لتوفير السيولة النقدية, مشيرا إلى أن هذا البيع قد يكون أمرا طبيعيا في ظل ما واجهه من حصار.

وأضاف غيث إنه وعلى إثر عملية البيع التي أشرف عليها نظام القذافي أصبح الاحتياطي 116 طنا، موضحا أن التقرير لا يحمل شيئا جديدا بل هو مجرد تكرار لمعلومات سابقة.

وذكّر غيث بتصريح المحافظ السابق قاسم عزوز في سنة 2011 حول هذا الموضوع خاتما حديثه “بأننا قد نختلف ولكننا لا نتهم ظلما”.

يشار إلى أن مجلس الذهب العالمي كشف في تقرير له أن 27 طنا من احتياطي الذهب اختفت في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011