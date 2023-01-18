انخفاض انتاج النفط الليبي إلى مليون و 200 ألف برميل وارتفاع الأسعار عالميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 انخفاض إنتاج النفط الخام إلى مليون و 200 ألف برميل, فيما بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي إلى مليار و 69 مليون قدم مكعب ،حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 856 مليون قدم مكعب ، و 122مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ، و73 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 18 مليون قدم مكعب.

وفي غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط اليوم في العالم، بسب زيادة الطلب على الطاقة في الصين،أكبر مستورد للنفط في العالم، وتخفيف القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 % إلى 86.44 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 % إلى 80.73 دولار للبرميل.