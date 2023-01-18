افتتاح أكاديمية السهل للتكوين والتدريب المهني والتقني

أعلن بالعاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء 17 يناير 2023، افتتاح أكاديمية السهل للتكوين المهني التابعة لمجموعة السهل القابضة للصناعات، وذلك بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والعمل والتأهيل على العابد والتعليم التقني والفني يخلف سيفاو، وعدد من التجار وأصحاب الأعمال والمعنين والخبراء بالشان الاقتصادي .

ووقعت وزارة العمل والتأهيل اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية السهل للتكوين المهني لتدريب الشباب الليبيين الباحثين عن العمل، وكذلك لمساعدة الشباب الليبي في الانخراط في سوق العمل المحلي ، وأيضا توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز والرفع من الاقتصاد الوطني.