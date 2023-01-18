النفط يرتفع 1 % وسط تفاؤل بتعافي الطلب في الصين

ليبيا الاقتصادية

واصلت أسعار النفط مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر لترتفع بنحو 1 في المائة اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكورونا الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا إلى 86.68 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 1.06 في المائة إلى 81.03 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من دولار واحد للبرميل ليصلا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 قرب منتصف النهار في آسيا، مع وصول خام برنت إلى 87 دولارا للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 81.42 دولار للبرميل.