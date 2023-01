عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اجتماعا صباح اليوم الأربعاء مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس.

وبحث “الكبير والحويج” خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد، وآليات التنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبي.

The post “الكبير والحويج” يبحثان آليات التنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا