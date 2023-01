مسؤول بالمصرف المركزي يؤكد لتبادل الاتفاق على آلية تضمن للمصارف استخدام أرصدتها لدى “مركزي بنغازي” وإلغاء القيود على صكوك المقاصة

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء لقناة “تبادل” بأنه قد تم الاتفاق على آلية فنية تضمن للمصارف التجارية استخدام أرصدتها لدى المصرف المركزي ببنغازي بشكل سلس ومقنن وبشكل شهري.

وأوضح المسؤول بالمصرف المركزي بأن هذه الآلية ستمكن المصارف من تعلية رصيدها لدى “مركزي طرابلس” وإلغاء القيود على صكوك المقاصة وعمل النظام المصرفي بشكل طبيعي، كما ستمكن من تعزيز قدرة المصارف على توفير السيولة وخدمات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في اتجاه توحيد عمل المصرف المركزي، منوها إلى أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سبق وأن بادر خلال الشهرين الماضيين بنقل شحنات سيولة مباشرة لقسم الإصدار بمصرف ليبيا ببنغازي.

