تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأميركي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1902.79 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1906 دولارات، في حين ارتفع مؤشر الدولار إلى 0.3%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما يستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.90 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1740.30 دولار.

The post الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا