الصحة الحيوانية تطالب بوقف استيراد اللحوم والمواشي من البرازيل بسبب تفشي مرض جنون البقر

أكد مصدر خاص بالمركز الوطني للصحة الحيوانية لتطبيق بكم الاخباري بأن المركز طالب وزارة الاقتصاد والتجارة بحظر استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة ومنتجاتها من البرازيل بسبب أنتشار مرض جنون البقر، مبينا بأن حظر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها من الهند يأتي على خلفية تحذير لمنظمة الصحة العالمية حول تفشي فيروس نيباه القاتل في الهند، وتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة في فرنسا .

وقال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس أن أسعار اللحوم في ليبيا تتأثر بوقف الاستيراد من دول بلغاريا ورومانيا وإسبانيا والسودان، وما عدا ذلك ليس له علاقة بالسوق المحلي.

ودعا نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي المواطنين بمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع أسعارها، مطالبا بتحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59 والذي أولى البلديات في المادة 17 بالأشراف المباشر على السلخانات وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت بداية شهر يناير الجاري الموردين إلى وقف استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا إلى حين إشعار آخر، مبينة في تنبيه لها أن الدعوة إلى وقف الاستيراد يعود لأسباب صحية وفنية وشرعية.

وبلغ عدد الأغنام الموردة عبر الموانئ الليبية خلال العام الماضي 2022 بلغ حوالي 72000 ألف رأس، والعجول نحو 81000 ألف رأس، و الأبل 48000 ألف رأس.