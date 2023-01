ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” في اجتماع اليوم الأربعاء مع مدراء إدارات التوزيع عن المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد.

واستعرض “المشاي” خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الشركة مع مدراء الإدارات جهد التوزيع للتيار الكهربائي لكل منطقة والإمكانية والقدرة التوزيعية، مع إصدار تعليماته بتوفير كامل النواقص والاحتياجات للإدارات المعنية.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية، مؤكدا على أن الشبكة تشهد تحسنا كبيرا هذه الأيام بفضل جهود كوادر الشركة.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” يعقد هذه الأيام اجتماعات متواصلة مع كافة مدراء الإدارة الفنية بالشركة كلا حسب مجاله، وذلك لبلورة خطط تنفيذية للشركة الفترة المقبلة وفقا لمخرجات هذه الاجتماعات.

The post “المشاي” يناقش مع مدراء إدارات التوزيع بكافة مناطق ليبيا وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا