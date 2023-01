“الدبيبة” يتابع مع “المبروك و الكيلاني” صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة الصندوق خلال العام 2023

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، بحضور وزيري المالية “خالد المبروك” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين، صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة الصندوق خلال العام 2023.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة الانتظام في صرف المعاشات الأساسية، والقيام بمسح اجتماعي لكل الفروع ليستطيع الصندوق القيام بدوره المناط به والاهتمام بمراكز الإيواء من حيث الصيانة وتوفير الظروف المناسبة في كافة المجالات.

