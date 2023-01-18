خاص.. مصدر بالمركزي يفصح لصدى عن آلية فنية هامة لصالح المصارف.. تعرف على كافة تفاصيلها

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار توحيد الجهود بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي تم الاتفاق على آلية فنية تضمن للمصارف إستخدام أرصدتها لدى مركزي بنغازي بشكل سلس و مقنن وبشكل شهري .

حيث ستمكن هذه الآلية المصارف من تعلية رصيدها لدى مركزي طرابلس وإلغاء القيود على صكوك المقاصة وعمل النظام بشكل طبيعي .

كما ستمكن هذه الآلية من تعزيز قدرة المصارف على توفير السيولة وخدمات النقد الأجنبي .

وتأتي هذه الخطوة في اتجاه توحيد عمل المصرف المركزي ، حيث سبق وأن بادر مصرف ليبيا المركزي طرابلس خلال الشهرين الماضيين بنقل شحنات سيولة لمصرف ليبيا بنغازي مباشرة لقسم الاصدار .

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