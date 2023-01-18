مصراته 18 يناير 2023 م ( وال ) – قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد مستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمدينة مصراته، عددٍ من الأجهزة والمعدات الطبية ضمن إطار برامج المؤسسة لدعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات الحديثة المتطورة مساهمة منها في تحسين الخدمات الصحية. كما تم أيضا تزويد المستشفى بعددٍ من الحجرات المتنقلة ومكاتب إدارية […]

ظهرت المقالة مصراتة | المؤسسة الوطنية للنفط تزوّد مستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بعددٍ من الأجهزة والمعدات الطبية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال