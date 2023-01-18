اقتصاد

القابضة للاتصالات تبحث استخدام برنامج الطاقة النظيفة في مشاريعها

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد مع لجنة استخدام الطاقة المتجددة، آلية البدء بالمشروع التجريبي للطاقات المتجددة والتي تتماشى مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات غير التقليدية .

وذلك بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة، ومشاريع مبتكرة تكون صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة.

وناقش المجتمعون الاعتماد على الطاقة المتولدة من الرياح والطاقة الشمسية، كبديل عن الكهرباء التقليدية، والتي تؤثر على قدرة شبكة الاتصالات في ليبيا عند انقطاعها، و حل مدمج لدعم شبكات الكهرباء ورفع الأحمال عنها.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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